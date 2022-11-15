Международная банда наркокурьеров была задержана в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

Группировка действовала несколько лет, перевозив гашиш в днищах автомобилей.

В Петербурге таможенники задержали международную банду наркокурьеров, которые поставляли запрещенные вещества в Россию через Белоруссию. Одного из участников ОПГ оперативники поймали с поличным после того, как он получил товар.

Его машину заблокировали, подозреваемого скрутили, а в багажнике легковушки нашли около килограмма гашиша. Во время обыска его квартиры обнаружили еще один сверток с запрещенными веществами, а в офисе его сообщников почти 900 тысяч долларов США.

Полицейские выяснили, что группировка действовала несколько лет. Чтобы провезти товар через границу, в днищах автомобилей они оборудовали тайники, куда и прятали наркотики.