Численность населения Земли достигла восьми миллиардов человек

Фото, видео: Евгений Разумный / ТАСС; 5-tv.ru

Грозит ли планете перенаселение? Ответить на вопрос поможет статистика по рождаемости.

Сегодняшний день стал важной вехой в истории человечества. Население Земли достигло восьми миллиардов человек. Эта цифра более чем в три раза превышает глобальный показатель 1950-го года.

Однако бояться перенаселения не стоит. По оценкам ООН, для достижения девяти миллиардов, человечеству потребуется около 15 лет, в то время как раньше на прирост в один миллиард требовалось в среднем на три года меньше.

Снижение показателя говорит о замедлении темпов роста численности населения в целом. В прошлом году средний коэффициент рождаемости составлял два-три ребенка на женщину за всю ее жизнь, по сравнению с пятью детьми — так было примерно 70 лет назад. Согласно прогнозам, к 2050 году этот показатель и вовсе упадет до одного-двух.