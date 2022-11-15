Петербург признан одним из городов с самым удобным общественным транспортом

Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Эксперты оценили городскую подземку и развитую систему магистральных маршрутов.

Петербург вошел в ТОП-5 российских городов с самым удобным общественным транспортом. За образец эксперты взяли абстрактный город с рейтингом в 100 очков.

Это сумма оценок за комфорт, цену проезда, безопасность и устойчивое развитие. Петербург набрал чуть больше 72-х баллов. Эксперты оценили городскую подземку и развитую систему магистральных маршрутов. В числе других плюсов назвали разнообразное тарифное меню. Из минусов – высокую цену проезда.

Ну, а самым удобным городом признали Москву. Закрепиться на вершине рейтинга столице помогло расширение метро, строительство МЦД и увеличение выделенных полос для общественного транспорта.