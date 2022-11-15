Броневик стал трофеем: в зоне СВО военные РФ ликвидировали польских наемников
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Фото, видео: Рогулин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru
Группу иностранцев заметили в неприглядном виде.
В районе Купянска российские военные ликвидировали группу польских наемников. В зону специальной-военной операции (СВО) мужчины прибыли, чтобы воевать на стороне ВСУ. Эти кадры были сняты еще в сентябре, но разошлись по соцсетям только сейчас.
— Поляки?
— Поляки, да. Смотри, как они одеты. Вон их целая куча.
Наемники передвигались на австралийском броневике Bushmaster. Его российские военнослужащие забрали в качестве трофея.