В Анапе должник по ЖКХ ранил ножом двоих полицейских

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

По некоторым данным, мужчина был сторонником секты, которая не признает существование Российской Федерации.

Громкая во всех смыслах история развернулась в поселке под Анапой, там местный житель ранил ножом двоих полицейских, которые в составе большой группы приехали отключать от электросети его дом за неуплату. Закончилось все штурмом и стрельбой. Теперь оперативники выясняют, почему мужчина не платил. По одной из версий, все из-за его участия в известной секте. Александр Сафиуллин знает подробности.

Это финал, развязка конфликта, который практически полдня пытались мирно урегулировать сначала местные коммунальщики, а после сотрудники полиции. К должнику из села Цибанобалка приехали отключать коммуникации за большую просрочку платежей. Но на требования предоставить доступ, он достал нож, набросился на гостей, и ранил двух полицейских, после закрылся в доме. Пришлось вызывать подкрепление и начинать переговоры.

В поселок стянули дополнительные силы полиции, дороги перекрыли, выставили посты. На место прибыли и сотрудники Следственного Комитета, тогда из дома уже прозвучали первые выстрелы. На месте появился спецназ. После очередного требования сдаться, последовал еще один выстрел, и бойцам пришлось начать штурм.

Нападавший был обезврежен. Им оказался 56-летний мужчина, зовут Олег. Жил один, увлекался охотой. На фотографии, которая оказалась в нашем распоряжении, видно, что человек готовился к долгому противостоянию, даже надел охотничий жилет с патронами. в итоге все закончилось его гибелью.

«Сотрудники полиции в результате штурма ликвидировали опасного правонарушителя. Гражданин оказывал вооруженное сопротивление и не подчинялся законным требования сотрудников полиции», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Своего соседа жители улицы Садовая знают давно, подобного не ожидали. Говорят, был тихим, скандалов не устраивал. После таких событий они еще долго будут приходить в себя.

«Знаем человека, обычного спокойного гражданина, где-то работает, где-то живет», — рассказал местный житель Кирилл Шилов.

Жил один, про семью никто ничего не знает. Но взгляды у него были весьма специфические. По некоторым данным, мужчина был сторонником секты так называемых «Граждан СССР» — это группа людей, которые живут по своим правилам, отрицают законы и само существование Российской Федерации, в том числе не признают новые организации и государственные структуры, например, представителей ЖКХ и их тарифы.

«Да его вся деревня знает: тихий, молчаливый, всю жизнь на велосипеде проездил. Собаки у него охотничьи. Заряженный он дома сидел, у него помимо ружья пистолет был. Ну и все он там, со второго этажа и начал шмалять», — рассказал местный житель.

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело. На участке мужчины всю ночь работали следователи. Им предстоит выяснить обстоятельства преступления. Пострадавшим днем сотрудникам полиции уже оказана помощь. У одного ранение бедра, у другого порезана ладонь.