Массовая авария произошла на скользкой дороге из-за непогоды в Камчатском крае
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Фото, видео: 5-tv.ru
Один из внедорожников перевернулся на крышу. Есть ли пострадавшие?
Авария с эффектом домино произошла в Петропавловске-Камчатском. Там на скользкой дороге столкнулись четыре автомобиля.
Один из внедорожников перевернулся на крышу. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.
Сложную ситуацию на дорогах обещают на всем полуострове. С юга к Камчатке подошел обширный циклон. На побережье ждут штормовой ветер. Во многих районах пойдет снег.