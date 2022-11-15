Массовая авария произошла на скользкой дороге из-за непогоды в Камчатском крае

Фото, видео: 5-tv.ru

Один из внедорожников перевернулся на крышу. Есть ли пострадавшие?

Авария с эффектом домино произошла в Петропавловске-Камчатском. Там на скользкой дороге столкнулись четыре автомобиля.

Один из внедорожников перевернулся на крышу. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Сложную ситуацию на дорогах обещают на всем полуострове. С юга к Камчатке подошел обширный циклон. На побережье ждут штормовой ветер. Во многих районах пойдет снег.