Подставились: как Россия ответит на попытку США ограбить ее посредством ООН

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Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях для Украины — для этого представители Запада выкручивали руки делегатам зависимых от них стран. Все ради получения замороженных активов Центробанка РФ.

Минувшим вечером Генассамблея ООН приняла большинством голосов резолюцию, которая должна обязать Россию возместить Украине ущерб, нанесенный в ходе спецоперации по защите Донбасса. Обладает ли это решение юридической силой и как Россия может ответить на попытку фактического грабежа со стороны США, 5-tv.ru рассказал политолог Юрий Светов.

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Юрий Светов подчеркнул, что Устав ООН не наделяет Генассамблею правом принимать решения о репарациях. Этим правом обладает только Совет Безопасности.

«Организаторы сегодняшнего решения прекрасно понимают, что юридической силы у него нет. Но еще один раз хотят попробовать Россию уязвить, выставить ее агрессором, показать силу своей солидарности. Ведь американцы были уверены в том, что за проект их резолюции проголосуют, потому что предыдущее обсуждение в ООН конфликта на Украине каждый раз заканчивалось принятием антироссийской резолюции», — рассказал политолог.

По его словам, представители западных стран решились даже на грубые методы, чтобы принять данную резолюцию. С ее помощью они хотят заполучить замороженные активы Центробанка России на общую сумму 300 миллиардов долларов.

«Ни американцы, ни их союзники по G7 не скрывали, что выкручивали руки делегатам других стран. Особенно тех стран, которые зависят от экономической поддержки Запада. Поэтому сколотить такое большинство им представляется возможным. <…> Для чего принимали? Они давно покушаются на те 300 миллиардов золотовалютных резервов, которые фактически украли у нас», — объяснил Юрий Светов.

США «забыли» выплатить репарации Афганистану, Ираку, Ливии, Вьетнаму и другим

Российская Федерация не будет выполнять резолюцию, подчеркнул политолог. Он напомнил, что официальный представитель РФ при ООН Василий Небензя уже назвал ее юридически ничтожной. Вдобавок, перед продавливанием таких решений США должны выплатить репарации странам, пострадавшим от их действий.

«По отношению к себе они не считают себя виноватыми, а по отношению к России — пожалуйста. США выплатили репарации Афганистану, Ираку, Ливии, странам бывшей Югославии или Вьетнаму? <…> Но здесь другое: у нас пытаются отобрать эти деньги», — отметил эксперт.

Юрий Светов напомнил, что перед голосованием Генассамблеи ООН прошла встреча стран АСЕАН в Камбодже. Туда приехал президент США Джо Байден, где безуспешно пытался убедить лидеров стран юго-восточной Азии выступить против России.

«Там хорошо помнят, что делали войска США во Вьетнаме, в Лаосе, той же Камбодже. И теперь они пытаются принудить их выступить против России, которая как правопреемник Советского Союза может напомнить, как помогала Вьетнаму и другим странам бороться с американской агрессией», — рассказал политолог.

Чем Россия может ответить на попытку отнять у нее 300 миллиардов долларов

Если резолюция о возмещении ущерба Украине является юридически ничтожной, то введенные против России беспрецедентные санкции — незаконными. Юрий Светов пояснил, что рестрикции могут применяться только после одобрения ООН. Наша страна может жестко ответить на новые агрессивные действия Запада. Можно сказать, что США и страны Европы сами подставились.

«Санкции могут применяться только тогда, когда они одобрены ООН. Там они не прибегли к этой попытке. А здесь пытаются „нагнуть“, простите за сленг, Генеральную Ассамблею ООН. При этом забывают, что, попытавшись прибрать к рукам наши деньги, они получат ответную реакцию. На территории нашей страны тоже находится собственность всех этих стран, которые пытаются покуситься на нашу собственность», — подытожил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Василий Небензя назвал принятую Генассамблеей ООН резолюцию «неприкрытым грабежом» и пригрозил инициаторам последствиями.