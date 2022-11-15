Вдова Жванецкого предположила, как бы сатирик отреагировал на украинский кризис

Мадлена Гришина 201

Вдова Михаила Жванецкого предположила негативную реакцию сатирика на украинский кризис

Вдова Жванецкого предположила, как бы сатирик отреагировал на украинский кризис

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Тема:
Умер сатирик Михаил Жванецкий
Тема:
Украинский кризис

Несмотря на переезд в Москву, Жванецкий никогда не забывал о родной Одессе.

Вдова писателя-сатирика Михаила Жванецкого Наталья рассказала, как бы знаменитость отреагировал на текущие события на Украине. Он родился в Одессе, однако со временем перебрался в Москву. И по словам Натальи, подобное развитие событий на Незалежной для Жванецкого было бы мучительным.

Дело в том, что, несмотря на переезд в Москву, Жванецкий никогда не забывал о родной Одессе. Часто приезжал туда с семьей и всегда подчеркивал, что у него две Родины.

«Был бы очень расстроен. Он всегда подчеркивал, что у него две родины: Россия и Украина. Мы жили на две страны, на два города. Зиму и весну проводили в Москве. Лето и осень — в Одессе. Там юг, солнце, море, друзья, общение. Почти ежедневные посиделки у нас дома», — предположила Наталья в беседе с KP.RU.

Вместе с тем вдова рассказала, как и на что она живет после смерти любимого. По ее словам, Жванецкий заранее позаботился о том, чтобы никто из родных не ссорился из-за его наследства. Поэтому все завещал Наталье, в том числе творческое наследие. Кроме того, сейчас вдова имеет и собственный доход.

Михаила Жванецкого не стало 6 ноября 2020 года. Почти за год до кончины он закрыл передачу «Дежурный по стране», которую вел в течение 17 лет. А за месяц до смерти он приостановил концертную деятельность. Ему было 86 лет. Похоронили сатирика в Москве на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями.

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