🧙♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 ноября
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Вселенная просит вас быть внимательнее к своим чувствам и сторониться непрошенных советов.
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 ноября, убывающая Луна во Льве. Сегодня стоит быть внимательнее, подписывая важные документы и принимая судьбоносные решения. Не забудьте навести порядок в своей голове и провести время с близкими.
♈ Овен
Пришло время стать смелее и показать наилучшую версию себя, не беспокоясь о мнении окружающих. Обратите внимание на то, как вас призывать взять на себя ответственность за прокладывание пути коллектива. Не пугайтесь, а не оцените это, ведь вы – прирожденный лидер, который умело ведет за собой.
Космический совет: пришло время стать смелее.
♉ Телец
То, чему вы сопротивляетесь, необходимо для вашего личностного роста. Посмотрите вглубь самого себя и послушайте, что говорит ваше сердце, чего оно желает прямо сейчас. Звезды помогают вам найти путь, а вы, в свою очередь, не противьтесь знакам судьбы, ниспосланным свыше.
Космический совет: следуйте своему сердцу.
♊ Близнецы
Сбавьте обороты и остановитесь на секунду: что вы видите вокруг себя? Действительно ли все усилия стоят того, чтобы жертвовать личными отношениями? Как только вы ответите самому себе на эти вопросы, станет гораздо легче, поверьте.
Космический совет: стоит ли игра свеч?
♋ Рак
Вселенная рекомендует надеть на себя все самое лучшее и влюбить в себя всех вокруг! Звезды работают на вас сверхурочно, так что пора блистать. Покрасоваться, больше времени уделить на неформальное общение с коллегами, немного отдохнуть и вуаля: все задуманное станет реальностью.
Космический совет: звезды вам благоволят.
♌ Лев
Нет никаких сомнений в том, что вы работаете усерднее, чем когда-либо прежде. Но насколько вы внимательны к себе в эти неспокойные времена? Как часто вы садитесь наедине с собой, чтобы оценить, что на самом деле происходит внутри? Сегодня вам предлагается найти баланс между материальным и духовным.
Космический совет: будьте внимательнее к себе.
♍ Дева
Вы находитесь в хорошем месте. Несмотря на это, звезды рекомендуют решить проблемы с самооценкой и попросить то, что вам нужно, чтобы чувствовать себя в безопасности. В остальном все складывается благоприятно.
Космический совет: решите проблемы с самооценкой.
♎ Весы
Стоит укрепить эмоциональную связь с близкими и любимыми. Вспомните: именно эти люди находятся рядом с вами, когда бывает тяжело. Настал момент отплатить им той же монетой. Уже решили, где проведете совместный вечер?
Космический совет: стоит провести время с близкими людьми.
♏ Скорпион
Не заставляйте себя верить, что то, что вы чувствуете, не соответствует действительности. Доверьтесь собственному чутью и будьте осторожны со встречными людьми на пути: не все из них желают вам добра, за некоторыми скрываются зависть и неприязнь.
Космический совет: будьте начеку с теми, кто дает вам советы.
♐ Стрелец
Время станцевать танец жизни и вдохновлять окружающих. Если вы искали знак, чтобы расширить свои границы и поэкспериментировать так, как никогда раньше, то это он! Вы заряжаете этот мир, а после получаете в ответ гораздо больше энергии, помните об этом.
Космический совет: раздвиньте свои границы.
♑ Козерог
Не стоит играть с судьбой и принимать поспешные решения, руководствуясь эмоциями, а не холодным разумом. Может настать момент для важного разговора. Вам следует быть честным, прежде всего с самим собой, ведь итоги беседы могут повлиять на дальнейшее развитие ключевых событий.
Космический совет: будьте честны с самим собой.
♒ Водолей
Сегодня звезды вас просят провести генеральную уборку не только в доме, но и в своей голове. Много же там скопилось! Пора расставить все по своим местам, избавившись от ненужного и отравляющего.
Космический совет: наведите порядок в своей голове.
♊ Рыбы
Сквозь тернии к звездам – это точно про вас. Вселенная оберегает вас, как любимчика, поэтому не пугайтесь трудностей на пути. Если станет тяжело, то встречайте все происходящее с улыбкой на лице и не давайте повод недоброжелателям торжествовать.
Космический совет: улыбайтесь, встречая трудности на пути.
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