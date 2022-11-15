Первое подтверждение? На фоне слухов о разводе принц Гарри посетил Гавайи без Маркл

Фото: www.globallookpress.com / Stand Up For Heroes

Супруги, несмотря на пересуды, упорно хранят молчание о семейном крахе. Они все реже выходят в свет вместе, но в социальной сети публикуют архивные совместные фото.

Если раньше то и дело поговаривали о сложных взаимоотношениях принца Гарри и его жены Меган Маркл с королевской семьей, то теперь поползли сплетни о разводе пары. Сейчас якобы они борются не со всем миром, а между собой. И слухи уже начинают обрастать первыми доказательствами. Посещающий все мероприятия принц Гарри только вместе с женой, недавно вышел в свет в одиночестве, пишет Daily Mail.

Так, в минувшее воскресенье, когда в Британии отмечали День Памяти, принц Гарри прибыл на Гавайи. Он решил посетить Перл-Харбор. Сын короля Великобритании Карла III последние годы отмечает эту дату в частном порядке из-за сложных отношений с семьей. Однако если раньше рядом с ним всегда присутствовала жена, то в этом году он был один.

А чтобы хоть как-то сгладить неловкий и наверняка подозрительный момент, в социальной сети принц Гарри опубликовал в тот день совместное архивное фото с женой с военной службы в Гааге, на которой они присутствовали еще в апреле.

Уже в декабре пару ожидают на мероприятии, посвященному правам человека. Они станут одними из номинантов. Но прибудут ли вместе, пока остается неизвестно.

К слову, о разладе в семье принца Гарри и его супруги всему миру рассказала королевский эксперт леди Колин Кэмпбелл. По ее мнению, конфликт в их семье уже настолько серьезен, что пара консультировалась по поводу развода. При этом, по ее словам, инициатором расставания служит принц Гарри, который якобы понял, кем на самом деле является его жена. Пока супруги продолжают хранить молчание, и по некоторым данным, одной из договоренностей был «тайный» развод, чтобы об этом никто не узнал.

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