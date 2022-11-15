🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Вселенная просит вас быть внимательнее к своим чувствам и сторониться непрошенных советов.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 ноября, убывающая Луна во Льве. Сегодня стоит быть внимательнее, подписывая важные документы и принимая судьбоносные решения. Не забудьте навести порядок в своей голове и провести время с близкими.

♈ Овен

Пришло время стать смелее и показать наилучшую версию себя, не беспокоясь о мнении окружающих. Обратите внимание на то, как вас призывать взять на себя ответственность за прокладывание пути коллектива. Не пугайтесь, а не оцените это, ведь вы – прирожденный лидер, который умело ведет за собой.

Космический совет: пришло время стать смелее.

♉ Телец

То, чему вы сопротивляетесь, необходимо для вашего личностного роста. Посмотрите вглубь самого себя и послушайте, что говорит ваше сердце, чего оно желает прямо сейчас. Звезды помогают вам найти путь, а вы, в свою очередь, не противьтесь знакам судьбы, ниспосланным свыше.

Космический совет: следуйте своему сердцу.

♊ Близнецы

Сбавьте обороты и остановитесь на секунду: что вы видите вокруг себя? Действительно ли все усилия стоят того, чтобы жертвовать личными отношениями? Как только вы ответите самому себе на эти вопросы, станет гораздо легче, поверьте.

Космический совет: стоит ли игра свеч?

♋ Рак

Вселенная рекомендует надеть на себя все самое лучшее и влюбить в себя всех вокруг! Звезды работают на вас сверхурочно, так что пора блистать. Покрасоваться, больше времени уделить на неформальное общение с коллегами, немного отдохнуть и вуаля: все задуманное станет реальностью.

Космический совет: звезды вам благоволят.

♌ Лев

Нет никаких сомнений в том, что вы работаете усерднее, чем когда-либо прежде. Но насколько вы внимательны к себе в эти неспокойные времена? Как часто вы садитесь наедине с собой, чтобы оценить, что на самом деле происходит внутри? Сегодня вам предлагается найти баланс между материальным и духовным.

Космический совет: будьте внимательнее к себе.

♍ Дева

Вы находитесь в хорошем месте. Несмотря на это, звезды рекомендуют решить проблемы с самооценкой и попросить то, что вам нужно, чтобы чувствовать себя в безопасности. В остальном все складывается благоприятно.

Космический совет: решите проблемы с самооценкой.

♎ Весы

Стоит укрепить эмоциональную связь с близкими и любимыми. Вспомните: именно эти люди находятся рядом с вами, когда бывает тяжело. Настал момент отплатить им той же монетой. Уже решили, где проведете совместный вечер?

Космический совет: стоит провести время с близкими людьми.

♏ Скорпион

Не заставляйте себя верить, что то, что вы чувствуете, не соответствует действительности. Доверьтесь собственному чутью и будьте осторожны со встречными людьми на пути: не все из них желают вам добра, за некоторыми скрываются зависть и неприязнь.

Космический совет: будьте начеку с теми, кто дает вам советы.

♐ Стрелец

Время станцевать танец жизни и вдохновлять окружающих. Если вы искали знак, чтобы расширить свои границы и поэкспериментировать так, как никогда раньше, то это он! Вы заряжаете этот мир, а после получаете в ответ гораздо больше энергии, помните об этом.

Космический совет: раздвиньте свои границы.

♑ Козерог

Не стоит играть с судьбой и принимать поспешные решения, руководствуясь эмоциями, а не холодным разумом. Может настать момент для важного разговора. Вам следует быть честным, прежде всего с самим собой, ведь итоги беседы могут повлиять на дальнейшее развитие ключевых событий.

Космический совет: будьте честны с самим собой.

♒ Водолей

Сегодня звезды вас просят провести генеральную уборку не только в доме, но и в своей голове. Много же там скопилось! Пора расставить все по своим местам, избавившись от ненужного и отравляющего.

Космический совет: наведите порядок в своей голове.

♊ Рыбы

Сквозь тернии к звездам – это точно про вас. Вселенная оберегает вас, как любимчика, поэтому не пугайтесь трудностей на пути. Если станет тяжело, то встречайте все происходящее с улыбкой на лице и не давайте повод недоброжелателям торжествовать.

Космический совет: улыбайтесь, встречая трудности на пути.

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