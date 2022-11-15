В России мошенники оскорбляют пользователей и крадут данные человека

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralf-Udo Thiele; 5-tv.ru

Злоумышленники получают все логины и пароли. Что именно они пишут и где?

Кибермошенники придумали новый способ обмана пользователей соцсетей. Они провоцируют жертву оскорбительными комментариями под фотографией или постом.

Когда человек переходит на страницу обидчика, то в профиле видит только ссылку якобы на другой аккаунт. Как пишут «Известия», это и оказывается фишинговый сайт, который выманивает учетные данные.

Таким образом злоумышленники получают все логины и пароли. А дальше либо просят выкуп за возврат аккаунта, либо используют чужую страницу в своих целях, где зачастую собирают деньги с подписчиков.