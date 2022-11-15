Остров невезения: делегация США попала в череду конфузов перед началом G20 на Бали

Фото, видео: Christoph Soeder / ТАСС; 5-tv.ru

Саммит «Большой двадцатки» в Индонезии еще не успел начаться, а уже обернулся трудностями для американских дипломатов и президента Джо Байдена.

Движение всей мировой политики в ближайшие дни будет определяться в Индонезии. На райском острове Бали стартовал саммит G20, который уже называют не иначе как G2. Все дело в том, что кроме лидеров Китая и США никакого интереса другие его участники не вызывают.

Разве что глава нашего МИД Сергей Лавров, которого западные журналисты уже успели и в больницу отправить, и даже заранее отменить из-за него традиционное общее фото в последний день форума. Что происходит на острове невезения для западных политиков расскажет обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

Встреча с российскими журналистами дезориентировала советника главы США. Джейк Салливан перепутал двери автомобиля. Пришлось еще раз пройти мимо камеры «Известий». Все это время Джо Байден был занят своим президентским носом. Потом, не спеша, пошел к двери. Тем временем охрана оттеснила российских журналистов. Американцы с самого начала хотели изолировать себя от России на этом саммите.

Получилось не очень. Установить свои правила тотальных ограничений здесь, на Бали, американские службы безопасности не смогли. Мы спросили потом сотрудников президентской безопасности: как работается на острове?

— Вы из охраны Байдена?

— Да.

— Скажите, что вы думаете о безопасности здесь, на саммите?

— Оу, я пошел в машину…

— Нечего сказать?

— Мы не можем отвечать на вопросы.

Все потому, что островитяне проявили невиданную принципиальность. Индонезийская сторона сразу и открыто заявила, что никак не будет ограничивать российскую делегацию на саммите. Это один из самых больших и роскошных отелей на побережье. Неслучайно именно «Кемпински» выбрали для проведения мероприятия такого масштаба. Для этого уже готово все, постелена ковровая дорожка и много охраны.

Носильщики носятся с багажом делегаций, в бассейне изнывают от жары рыбы, а вокруг гуляют дети. Через дорогу от отеля — обычная индонезийская жизнь. Они вообще ко многому просто относятся. Вот, например, информационный буклет, что и сейчас на официальном сайте с материалами. В нем среди участников числятся и прошлый президент Бразилии Болсонару, и прошлый премьер-министр Италии Драги, и аж позапрошлый премьер Великобритании Джонсон.

При этом в списке приглашенных гостей нет никакого Зеленского. Хотя подключиться онлайн он обещал. Но не до него сейчас. Нельзя было не заметить долгий путь Байдена к Си с протянутой рукой. Американец, казалось, имел гораздо больше планов на этот разговор. Китайский лидер выглядит немного отстраненным. Пока они там разговаривали внутри, снаружи от автомобиля лидера США президента отгоняла уже охрана. Но это, скорее, от информационного голода.

«Место, где проходит встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена — это просто еще один вход в одно из зданий очень большого и красивого отеля. Но перед этим митингом вход специально огородили фанерой в цвет здания — чтобы не было видно, как лидеры заходят внутрь», — показал Виктор Синеок.

Кстати, сама встреча проходила в той самой гостинице, где разместили китайскую делегацию и делегацию из России.

«Наши отношения сейчас не соответствует коренным интересам наших народов. Мы должны вывести их на более высокий уровень», — призвал лидер Китая.

Позже стало известно, что председатель Си заявил, что ждет мирных переговоров между Россией и Украиной. А Байден, что без участия Киева разговор не начнет. Но до крайности все же доводить не хочет.

«В ходе обсуждения ситуации на Украине мы с Си Цзиньпинем согласились, что угрозы применения ядерного оружия полностью неприемлемы», — заявил прездиент США.

Пресс-конференция Байдена прошла в привычном ему формате. Вопросы написаны на бумажке, чтобы не было сюрпризов от репортеров. Но как защититься от сложных сочетаний букв в их именах?

«Мне трудно это прочитать», — сказал американский лидер об имени корреспондента, который задавал ему следующий вопрос.

Такое совпадение: за пару минут до приезда Байдена в прессу вбросили «утку» о том, что глава российской делегации попал в больницу. Со ссылкой на индонезийские власти. Вранье быстро опроверг сам Лавров.

«Про нашего президента уже лет десять пишут, что он заболел. Это такая, в общем-то, игра, которая не новая в политике», — заявил Сергей Лавров.

Но кому было выгодно метнуть этот фейк? Говорят, американцы поставили своей целью на G20 перессорить между собой страны, которые не поддерживают их генеральную линию.