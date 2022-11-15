Опухла и покраснела: Регина Тодоренко пожаловалась на здоровье перед съемками

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Знаменитость понимает, что красота не вечная, и бережно заботится о своей коже. Однако что-то пошло не так.

Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась подписчикам на аллергическую реакцию, которая выступила у нее на лице. Красная сыпь покрыла кожу знаменитости впервые. Об этом она рассказала в своей социальной сети.

32-летняя Тодоренко показала кадры своего внешнего вида перед съемками. По всему лицу артистки проступили красные пятна и появилась припухлость.

«Никогда не было, а тут прям полосы. Пришла сниматься в кино…», — раздосадовалась звезда шоу-бизнеса.

У Регины Тодоренко случилась аллергическая реакция. Источник фото: Instagram* / reginatodorenko

Знаменитая телеведущая подчеркнула, что бережно относится к своему лицу, потому что оно приносит ей доход. По словам Регины, внешность — это «материал», с которым она работает.

Жена певца Влада Топалова также поделилась с поклонниками своими секретами ухода. Чтобы сохранить красоту и молодость, Тодоренко делает массажи, использует патчи для глаз, косметические сыворотки и маски. Звезда добавила, что никогда не пробовала инъекции красоты, однако не отрицает их необходимость в будущем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анну Седокову мучают странные приступы крапивницы. Врач сообщил о смертельной опасности подобных реакций организма.

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