«Муж со мной не разговаривает»: Седокова вновь пожаловалась на проблемы в семье

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Экс-солистка «ВИА Гры» минувшую ночь провела сначала на одной тусовке, а после отправилась с подругами на другую. Проснувшись на утро, не смогла связаться с любимым, который сейчас находится в США.

Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова, которая совсем недавно опровергла слухи о разводе с баскетболистом Янисом Тиммой, вновь заговорила о проблемах в отношениях. В социальной сети певица призналась, поводом для недопонимания с любимым стал ее бурный вечер и ночь.

Еще в октябре Седокова одна прилетела в Россию. Муж с детьми остался в США, куда семья перебралась жить год назад. Поначалу знаменитость жаловалась на одиночество. Но спустя месяц уныние как рукой сняло. Накануне артистка побывала на дне рождении коллеги Ольги Орловой. А после с подругами отправилась в караоке-бар. Седокова так бурно развлекалась, что у нее не хватило сил даже смыть макияж перед сном, а на утро она обнаружила пропажу сережки.

Певица призналась, что она минувший вечер и ночь провела лишь в компании подруг, но ее мужу такой отдых жены все равно не понравился. Он перестал отвечать на звонки и сообщения.

«Кажется, мой муж со мной не разговаривает, и я его абсолютно понимаю. Но в оправдание себе могу сказать, что во всем виноваты мои самые лучшие подружки, с которыми я проговорила весь вечер», — пожаловалась утром Седокова.

К слову, для артистки брак с Тиммой третий. Первым ее супругом стал футболист Валентин Белькевич, от него она родила дочку Алину. Вторым избранником — бизнесмен Максим Чернявский, в отношениях с которым родилась дочка Моника. Пять лет назад певица родила сына Гектора, но с отцом ребенка, бизнесменом Артемом Комаровым, не захотела вступать в брак. Вскоре после родов пара рассталась.

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