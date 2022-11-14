Россия ввела санкции против Джима Керри и внука Степана Бандеры

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Данные меры стали ответом на продолжающуюся практику Оттавы введения ограничения в отношении представителей российской власти.

Актер Джим Керри и внук украинского националиста Степана Бандеры Стефан попали под персональные российские санкции в отношении граждан Канады. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Также в списке оказались звезда сериала «Викинги» Кэтрин Винник и автор бестселлера «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд. Всего санкции введены в отношении ста граждан Канады.

В заявлении МИД РФ отмечается, что меры стали ответом на «продолжающуюся практику» канадских санкций против руководства России, а в стоп-лист внесены лица, которые «непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса».

В сентябре под персональные санкции российского МИД попали американские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер. Как отметили в министерстве, ограничения были введены «исходя из принципа взаимности». Помимо артистов в новом санкционном списке оказались еще 25 человек — чиновники, деятели культуры и представители «делового и экспертного сообщества».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕС начал применять новый подход в санкциях против России.