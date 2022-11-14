В Кремле сообщили о российско-американских переговорах в Анкаре

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Повод для встречи и содержание переговоров не раскрываются.

Россия и США проводят переговоры в Анкаре, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«Это была инициатива американской стороны», — уточнил он в комментарии агентству.

Песков добавил, что в Москве не будут раскрывать содержание переговоров.

Ранее в этот день стало известно, что директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс проводит встречу с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре. Об этом сообщил CNN со ссылкой на представителя совета по нацбезопасности США.

По данным телеканала, стороны намерены обсудить ситуацию с задержанными российскими и американскими гражданами, а также риски использования ядерного оружия. При этом Бернс не намерен обсуждать урегулирование конфликта на Украине, а лишь «передает сообщение о последствиях использования ядерного оружия Россией и рисках эскалации».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ отвергли ультиматум ряда западных стран, согласно которому переговоры Москвы и Киева возможны только после вывода российских войск с территории Украины.