«Есть нюансы»: чем опасно воздержание Вилковой от секса с мужем

Фото, видео: Мудрац Александра / Тасс; 5-tv.ru

Природа скрепляет отношения через интимную составляющую и гормоны.

Актриса Екатерина Вилкова призналась, что провела с мужем интимный эксперимент. С Ильей Любимовым они год воздерживались от секса перед свадьбой. Сексолог Евгений Кульгавчук в беседе с 5-tv.ru рассказал, насколько в современном мире полезно такое длительное воздержание и каким проблемам может привести в будущем.

Эксперт рассказал о значимости половой жизни в отношениях партнеров. По его словам, регулярная и гармоничная половая жизнь с любимым человеком — это замечательная возможность любить и быть любимым, получать удовольствие и «растворяться» в избраннике.

«Это в буквальном смысле не только способствует гармонизации духовной и психической, но и улучшает физическое здоровье. В конце концов, интимная жизнь с биологической точки зрения — это прежде всего репродукция, следовательно, — сама жизнь, продолжение ее», — объяснил врач.

Евгений Кульгавчук считает, что природа скрепляет отношения через интимную составляющую и гормоны. Окситоцин, дофамин и серотонин позволяют предвкушать, терять голову и чувствовать себя счастливым, отмечает эксперт.

Сексолог добавил, что есть серьезные нюансы. Заключаются они в том, что люди часто не могут отличить любовь от влюбленности.

«Поэтому идея проверки чувств для серьезных отношений на фоне воздержания — это не устаревший сценарий, а может быть страховкой от разочарований. Кроме того отсутствие половой жизни в классическом понимании не означает отсутствие половой активности в виде нежности или же большой эротики, которая может приводить к оргазмической разрядке у обоих», — прокомментировал Кульгавчук.

Врач добавил, что такое воздержание не будет иметь негативных соматических последствий. Однако стимуляция без разрядки может способствовать формированию фрустраций и застойных явлений в области малого таза.

«В плане ассоциации ролей, тоже бывают сложности, когда некоторые люди могут со временем перестать воспринимать друг друга как потенциальных половых партнеров. И брак в чем-то может стать братско-сестринским, основанным на уважении и нежности, но без сильной страсти», — подчеркнул сексолог.

Эксперт объяснил, что секс — это прежде всего часть отношений, и она не про потребление, движение, трение, ощущение и впечатление, а про — совместное создание и синергичный успех.

В заключение Кульгавчук рассказал, что важно учиться половой грамотности. Можно попросить совета у родителей, но если их пример не вдохновляет, есть и другие источники. По словам сексолога, будучи готовыми к творчеству и любви, люди смогут передать эстафету следующим поколениям.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Вилкова объяснила годовое воздержание от секса с мужем.