«Растворяюсь в материнстве»: Елизавета Боярская мечтает о многодетной семье

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Вполне возможно, что уже совсем скоро всех ждет новость о прибавлении в звездном семействе.

Российская актриса Елизавета Боярская призналась, что совсем не против того, дабы стать многодетной матерью. Об этом артистка рассказала в интервью изданию Газета.ру.

Пока у Елизаветы и ее супруга, актера Максима Матвеева двое детей: в 2012 году у них родился сын Андрей, а в 2018 году — Григорий. Однако, видимо, в дальнейшем нас всех ждет новость о прибавлении в звездном семействе.

«В будущем мы планируем стать многодетными родителями. Я не знаю второго такого отца, как Максим, он потрясающий папа. Он землю готов перевернуть ради детей. А я полностью растворяюсь в материнстве», — поделилась знаменитость.

Боярская заявила, что ее роды проходили в одной из клиник Санкт-Петербурга. Особенно важно, что в обоих случаях при этом присутствовал сам супруг.

«Максим со всей ответственностью готовился к партнерским родам. Он посещал занятия для будущих родителей. Когда мальчики появились на свет, он первым взял их на руки», — добавила актриса.

Ранее Елизавета Боярская шокировала поклонников резкими переменами во внешности. Актриса предстала с белыми волосами и заметно округлившимся лицом.