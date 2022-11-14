Прошедшая подготовку в Европе украинская ДРГ задержана под Белгородом

Фото, видео: 5-tv.ru

Группа шпионов состояла из трех человек, одного удалось взять живым.

В Белгородской области задержали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), прошедшую подготовку на территории Европы. Видео операции по задержанию диверсантов оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Группа шпионов состояла из трех человек, одного из них удалось взять живым. На кадрах, снятых дроном с тепловизором, видно, как два диверсанта выходят из леса недалеко линии боевого соприкосновения и садятся в ожидающий их автомобиль.

Затем показано, как служба наружного наблюдения берет ДРГ под контроль и сопровождает в пути, после чего следуют кадры задержания оставшегося в живых диверсанта. У него изъяли поддельные паспорт и водительские права, и оружие, состоящее на вооружении украинских военных.

Ранее в этот день в Херсонской области российские военные уничтожили группу украинских диверсантов-подрывников, обнаруженную во время разведывательного полета. На базе ДРГ нашли фрагменты карт с целями, большое количество оружия и три самодельных взрывных устройства, собранных на основе противотанковых мин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как спецслужбы вычислили готовивших теракт в Бердянске боевиков.