ВСУ понесли большие потери: российская армия отразила все удары националистов

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Армия противника продолжает терять своих людей, не в силах противостоять войскам России.

Украинские боевики попытались атаковать подразделения российской армии на купянском направлении в районе населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в рамках регулярного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате огневого поражения, нанесенного российскими войсками, группировки националистов были остановлены и отброшены к исходным позициям. Уничтожено свыше 120 сосредоточений живой силы противника, шесть танков, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера и пять автомобилей.

«На красно-лиманском направлении в результате активных действий подразделений российских войск отражена атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных иностранными наемниками, в направлении населенного пункта Червонопоповка ЛНР. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин и шесть пикапов», — объяснил Конашенков.

В том числе представитель Минобороны отметил, что на южно-донецком направлении российскими военнослужащими пресечена попытка мотопехотной роты ВСУ ударить по населенному пункту Новоселк Донецкой народной республики (ДНР). В результате чего было ликвидировано 80 украинских военных, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска пресекли атаки ВСУ на краснолиманском направлении.