Власти Турции: косвенная вина за взрыв в Стамбуле лежит на Западе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Abed Alrahman Alkahlout; 5-tv.ru

В очередной раз в Анкаре напомнили о поддержке террористов США и Европой.

В результате вчерашнего теракта в Стамбуле пострадали, по уточненным данным, трое россиян. Однако их жизни ничто не угрожает, сообщили в нашем генконсульстве.

Турецкие власти уже задержали 46 подозреваемых. В том числе женщину, которая оставила на улице сумку с бомбой. По заявлениям шефа полиции, следы ведут за рубеж, а именно в Сирию. Якобы, за теракт ответственна Рабочая партия Курдистана. Но некоторые чиновники уверены: все куда сложнее, и реальные заказчики находятся немного западнее. О том кто, предположительно, стоит за терактом и что сейчас происходит в Стамбуле, Антон Золотницкий.

Красный подиум — на нем алые гвоздики. Люди несут цветы к месту трагедии. Наутро улицу Истикляль, на которой и прогремел взрыв, вновь открыли для пешеходов. Частично заработали кафе и магазины, их владельцы собирают осколки.

46 человек — столько задержано причастных ко взрыву в центре Стамбула. Ночью турецкие силовики провели спецоперацию. Среди арестованных и та женщина, что предположительно заложила бомбу. На кадрах с уличных камер видно, как она убегает с места теракта. У нее дома нашли оружие и иностранную валюту. Турецкие власти считают, что следы ведут за рубеж.

«След у нас есть. Есть подозрение на то, что указание поступило из Кобани, исполнитель прошел через Африн. Сейчас все это выясняется», — говорит глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Кобани и Африн — города на севере Сирии. Там действуют Рабочая партия Курдистана и Силы народной самообороны сирийских курдов — группировки, запрещенные в Турции как террористические. Уже долгие годы Анкара ведет с ними полномасштабную войну. Взрыв в Стамбуле мог быть ответом на продолжающуюся спецоперацию турецких сил в иракском Курдистане.

Выбор цели для атаки вряд ли был случайным. Стамбул — визитная карточка Турции, а улица Истикляль, прилегающая к знаменитой площади Таксим — визитная карточка уже самого Стамбула. Там всегда многолюдно.

Этим объясняется большое количество пострадавших. На данный момент их 81 человек. Впрочем, по сообщениям властей, 39 уже выписаны из больниц. шесть человек погибли. Бомба сработала прямо в толпе, тут же вызвав панику.

«Я только повернул за угол, как услышал мощный звук взрыва… Это было словно землетрясение, и я даже побоялся повернуться назад. Это был какой ад!» — вспоминает очевидец Керамдибас.

«Мы были в 50-ти метрах, когда произошел этот взрыв. Я все видел. Я сразу побежал. Да, я очень-очень испугался», — добавляет Али.

Первоначально появились данные о террористе-смертнике, после стало понятно — взорвалась сумка, в которой была спрятана бомба. Ее могли привести в действие дистанционно. Власти тут же ограничили связь, перекрыли ведущие магистрали и ввели временный запрет на публикацию новостей о теракте.

В районе Бейоглу, где произошел теракт, располагается сразу несколько иностранных диппредставительств — в том числе и российское генконсульство. По данным наших дипломатов, среди пострадавших россиян нет.

Пока расследование теракта продолжается, турецкие власти не скупятся на заявления. По мнению официальной Анкары, косвенная вина за поддержку боевиков лежит и на странах Запада.

«Налицо неискренность ряда наших так называемых союзников, которые либо укрывают террористов у себя, либо на оккупированных ими территориях позволяют им существовать, либо из своих сенатов официально отправляют им деньги», — рапортовал глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Позиция Запада в отношении запрещенных в Турции группировок давно стала яблоком раздора. Анкара требует от США, а также Финляндии и Швеции выдачи более тысячи признанных ею террористами лиц. Пока же власти пообещали, цитата, «очень скоро ответить за боль, пережитую в районе Бейоглу, с гораздо большей силой».