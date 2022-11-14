Врачи поставили Владимиру Вдовиченкову серьезный диагноз

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Знаменитость не испугался диагноза и решил остаться дома. Чем может обернуться для актера отказ от госпитализации?

Врачи диагностировали серьезные проблемы со здоровьем у актера Владимира Вдовиченкова. Скорая медицинская помощь понадобилась актеру 12 ноября, однако от госпитализации он отказался. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

Поводом для обращения к медикам послужило предобморочное состояние Вдовиченкова. После осмотра врачи сообщили, что у актера обнаружили синдром вертебро-базилярной артериальной недостаточности. Заслуженного артиста диагноз не испугал, и он предпочел лечиться самостоятельно.

При вертебро-базилярной недостаточности нарушаются питание и функции головного мозга из-за уменьшения кровообращения в системе артерий. Если заболевание не лечить должным образом, то оно может привести к необратимым изменениям в мозговом веществе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Вдовиченков раскрыл размер гонораров за съемки в фильме «Бумер».