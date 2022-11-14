Российские военные освободили Павловку в ДНР
Светлана Шевченко 3 747
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Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем
В районе населенного пункта длительное время проходят ожесточенные бои.
Российские военные освободили Павловку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в срочном сообщении Минобороны РФ.
«14 ноября сего года в результате упорных боев российскими войсками полностью освобожден населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее глава республики Денис Пушилин отмечал, что в районе идут «очень тяжелые бои», а освобождение Павловки откроет возможности по освобождению находящегося на этом направлении Угледара, что важно для оттеснения противника.