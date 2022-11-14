Полиция Бали напряженно отгоняет журналистов от кортежа Джо Байдена

Фото, видео: 5-tv.ru

К слову, по острову американский президент передвигается на кортеже из 40 автомобилей.

Полицейские острова Бали на саммите «Большой двадцатки» (G20) с особым напряжением отталкивали журналистов от кортежа президента США Джо Байдена. Деталями с места событий поделился обозреватель Виктор Синеок.

По его словам, кортеж американского президента насчитывает более 40 автомобилей. Зачем? Неизвестно.

«Это голова кортежа Байдена, тот самый автомобиль, в котором и возят американского президента, в нем он ездит на саммите G20. Но, вообще, полностью кортеж состоит более чем из 40 автомобилей», — рассказал Виктор Синеок и не успел завершить репортаж, так как один из сотрудников начал отпихивать его в сторону.

Остается загадкой, почему кортеж Джо Байдена вызывает такой ажиотаж и тревогу у местной полиции. В особенности озадачивает один факт — почему журналистам нельзя показать абсолютно пустой автомобиль американского лидера?

К слову, пока Джо Байден разъезжает по острову на 40 автомобилях разом, российская делегация неустанно готовится к предстоящему саммиту. Западные СМИ пустили фейковые новости о якобы госпитализированном главе МИД РФ Сергее Лаврове. Официальный представитель ведомства Мария Захарова опубликовала видео, на котором совершенно здоровый Лавров работает на веранде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц сожалеет из-за решения Владимира Путина не ехать на саммит G20.