Замглавы МИД Грушко: Россия не примет ультиматума по выводу войск с Украины

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Несколько западных стран поставили ультиматум о возможности переговоров России и Украины исключительно после вывода войск.

Российская Федерация не приемлет вариант вывод российских войск с территории Украины. Соответствующее заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Ряд западных стран выдвинул ультиматум, согласно которому начало переговоров России и Украины возможно исключительно после предварительного вывода российских войск с территории Незалежной.

«Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле», — объяснил Александр Грушко.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале специальной военной операции. Ее целями глава государства назвал защиту мирных жителей Донбасса от постоянных обстрелов националистов, а также демилитаризацию и денацификацию киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал президента Украины Владимира Зеленского занять реалистичную позицию по переговорам с Россией.