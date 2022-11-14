«Не дождетесь»: Катя Лель ответила на вопрос об отъезде за границу

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Артистка считает, что все будет хорошо и жизнь продолжается.

Певица Катя Лель рассказала, что не собирается покидать Россию, как это сделали другие представители российского шоу-бизнеса. По словам артистки, она любит свою страну.

«Я, к счастью, патриот и люблю свою страну. И поэтому никогда не хотела никуда уехать. Не дождетесь!» — сказала она в беседе с dni.ru.

Певица считает, что все будет хорошо. Многие артисты жалуются, что на новогодних праздниках мало работы, однако Лель уверена: звонить и приглашать в этом году начнут за пару дней до нового года. Знаменитость указала, что было много звонков с приглашениями до начала мобилизации, а потом «обалдели и взяли паузу»: они не уверены в завтрашнем дне.

Лель заверила, что не просит баснословных гонораров от желающих услышать ее хиты. Она считает, что запрашивает за свои выступления разумные цены. Импресарио сообщили, что выступление Кати Лель обычно стоит от 450 тысяч рублей, а в праздники еще выше.

С начала специальной военной операции в феврале текущего года российский шоу-бизнес заметно поредел. например, страну покинули актрисы Рената Литвинова, Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, певицы Земфира, Алла Пугачева и телеведущая Татьяна Лазарева.

Как ранее писал 5-tv.ru, Катя Лель раскрыла смысл магической фразы «Джага-джага» в песне «Мой мармеладный».