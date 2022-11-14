Высший пилотаж: Захарова высмеяла сообщения о госпитализации Лаврова на G20

Светлана Шевченко 5 028

Захарова опровергла сообщения о госпитализации Лаврова на G20

Высший пилотаж: Захарова высмеяла сообщения о госпитализации Лаврова на G20

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Тема:
Саммит G20 на Бали

Ранее ряд мировых агенств сообщили об ухудшении главы российского МИД после прибытия на Бали.

Сообщения о госпитализации главы российского МИД Сергея Лаврова являются «высшим пилотажем фейков». Такое заявление сделала Мария Захарова.

«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован», — написала в Telegram-канале официальный представитель российского дипломатического ведомства.

К слову, Захарова не могла не проиронизировать по этому поводу, добавив обещание скоро предоставить мировой эксклюзив.

Сообщения об ухудшении самочувствия главы российского МИД после прибытия на Бали стремительно облетели мировые агентства. Причем ссылались журналисты на заявления индонезийских правительственных и медицинских чиновников. Якобы, как они утверждали, у Сергея Лаврова диагностировали проблемы с сердцем.

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