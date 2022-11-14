Как в Средневековье: националисты привязывают жителей Херсона к столбам

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Кто и за что заслуживает подобного отношения — неизвестно. Однако чтобы не мучиться, мирным людям приходится плясать под дудку националистов.

Агентство Associated Press опубликовало фото с привязанными к фонарным столбам жителями Херсона после входа националистов Украины. Это является неким актом самосуда, подобную расправу заслужили те, кто якобы сотрудничал с российскими властями. Об этом сообщила британское агентство Daily Mail.

Как именно выявили их «преступления» не ясно, однако это явно происходило без суда и следствия. К слову, в последний раз приковывание к столбам практиковалось в Средневековье.

«Украинская полиция призвала жителей помочь выявить коллаборационистов с российскими силами. Украинские полицейские вернулись в город в субботу вместе с общественными телерадиовещательными службами», — говорится в материале.

Еще 9 ноября командующий объединенной группировкой российских войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин приказал российским войскам перебросить позиции на левый берег Днепра и покинуть Херсон. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу санкционировал этот маневр. Судя по сообщениям местных властей, украинские националисты постоянно стягивали свои войска, регулярно обстреливали регион и создавали угрозу удара по Каховской ГЭС.

Российское командование не позволило допустить потерь среди мирного населения и военных, поэтому было принято непростое решение. Военачальник, главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин объяснил переброску войск из Херсона также тем, что высвобожденные солдаты и средства будут полезны на других направлениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как жителей Новой Каховки вывозят под обстрелами ВСУ.