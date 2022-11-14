«Петрушка произошла»: Кудрявцева разнесла в пух и прах Малежика

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Телеведущая заняло кресло жюри на вокальном конкурсе и принялась оценивать опытных вокалистов.

Телеведущая Лера Кудрявцева публично раскритиковала навыки 75-летнего эстрадного певца Вячеслава Малежика на развлекательном шоу в эфире телеканала НТВ.

Вокалист решил вернуться на сцену, несмотря на солидный возраст. Он принял участие в третьем сезоне проекта и исполнил песню «Я милого узнаю по походке».

В кресле жюри выступление Вячеслава Малежика оценивала ведущая Лера Кудрявцева. И оно ей не понравилось.

Кудрявцева решила смягчить критику, обращаясь к Малежику «Дядя Слава». Но суть комментария довольно трудно «подсластить».

«Дядя Слава, вот смотрите, какая у нас петрушка произошла. Вы меня не удивили. Песню „Я милого узнаю по походке“ для вас спеть, как дышать. Но то есть, вы ее спели, как все свои песни. Понятно, что это было талантливо, но я не удивилась», — высказалась Кудрявцева.

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