«Мы очень долго пробовали»: Доминик Джокер снова станет отцом при помощи ЭКО

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Знаменитый артист готов стать папой в третий раз, однако его жене нужно тщательно подготовиться.

Певец Доминик Джокер и его супруга Екатерина Бреславская уже долго мечтают о наследниках, но завести потомство никак не выходит. В итоге семья решилась на процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), теперь красавица проходит гормональную терапию и вовсю готовится стать мамой.

«Мы очень долго с Домиником пробовали самостоятельно. Нам посоветовали хорошего врача. У нас уже есть эмбрион. Как говорит нам доктор, возможно, после ЭКО что-то произойдет в организме, гормональный фон изменится и все получится», — рассказала супруга певца в эфире телеканала НТВ.

При этом она объяснила, что благодаря ЭКО родится здоровый малыш. Мама жены Джокера — неонатолог и работает в перинатальном центре. Бреславская назвала ее «педиатром, который принимает ребенка вместе с акушером». В первые недели родительница звезды будет наблюдать за дочерью. Екатерина отметила, что в последнее время возрастает риск рождения малышей с отклонениями, поэтому за этим важно тщательно следить.

Сам Доминик полностью готов к отцовству. Он не боится перемен в настроении и своенравия беременной женщины. Тем более, вокалист уже привык к подобным ситуациям, ведь во время гормонотерапии возлюбленная артиста отличалась особым непостоянством и требовательностью. Также с самим процессом беременности Джокер знаком — первая жена уже родила ему двух наследников.

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