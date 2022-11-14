Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян покинули Россию

Фото: Instagram* / bugevuge

Только самые внимательные поклонники смогли понять, куда именно направилась звездная парочка.

Актер Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян вновь отправились за границу. В последнее время семейная пара только и делает, что путешествует и наслаждается друг другом, поэтому поклонники привыкли видеть очередные фото с отпуска. Но в этот раз звезда сериала «В клетке» устроила головоломку подписчикам и предложила угадать свое местоположение.

«Привет, уважаемые друзья! С вами Зепюр, мы в…» — сказала она на видео в личном блоге, специально скрыв название города.

Однако внимательные фанаты сумели прочитать по губам наименования места, в котором отдыхают влюбленные. По мнению публики, Прилучный и Брутян прилетели в Минск.

Как отметило издание 7Дней.ru, иногда супруги устраивают семейный отдых и берут в отпуск детей Павла от брака с Агатой Муцениеце. Известно, что Зепюр быстро подружилась с Мией и Тимофеем. Знакомство с наследниками мужа произошло в батутном центре, когда сын и дочка резвились с папой.

«Я приехала, мы отлично провели время, а потом Тимофей спросил, поеду ли я с ними за город на шашлыки. Паша посмотрел на меня, улыбнулся, пожал плечами и сказал: «Я тут не при чем. Это все они», — приводит издание слова артистки.

К слову, влюбленные очень привязаны друг к другу и часто дурачатся вместе. Например, ранее Брутян переодела благоверного в медсестру и сделала ему вызывающий макияж. 5-tv.ru публиковал видео, где Прилучный кардинально сменил образ и превратился в женщину.

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