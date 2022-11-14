Экс-супруга Моргенштерна* пожаловалась, что ее не воспринимают всерьез

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Поклонники не замечают стараний знаменитой красавицы из-за богатства прежнего избранника.

Бывшая жена рэпера Алишера Моргенштерна* расстроена, что поклонники недооценивают ее долю в бьюти-бизнесе. Известно, что экс-супруг Дилары Зинатуллины помог ей в открытии салона, однако больший вклад сделал вовсе не популярный избранник, а она сама. Об этом девушка рассказала в личном блоге.

«Салон мой, он сейчас работает и вполне успешно. Я не буду отрицать, что Алишер помог мне, в том числе финансово, но я просто не выношу эти: „Алишер открыл салон своей жене“. Мой финансовый вклад составляет львиную долю от стоимости этого бизнеса», — сообщила модель.

К слову, возлюбленные развелись еще в апреле этого года, их брак продержался всего восемь месяцев. Как рассказывала сама Дилара, после свадьбы случился кризис в отношениях, выйти из которого не удалось. В особенности на это повлияла эмиграция в Дубай и спад популярности исполнителя. Моргенштерн впал в отчаяние и начал рушить все вокруг, включая свой брак.

Сейчас знаменитости продолжают общаться. Зинатуллина даже дала поклонникам надежду на их воссоединение. По ее словам, музыкант начал меняться в лучшую сторону.

«Как будут развиваться дальше события — я не знаю, но он один из самых дорогих мне людей в мире. Хотела бы я, чтобы все сложилось иначе? Да. Но я в любом случае очень счастлива, что он находит себя и свой стержень, свое душевное спокойствие, свои приоритеты и становится сам с собой ближе и честнее», — призналась Дилара.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Моргенштерн раскрыл всю правду об интервью с Собчак.

* — признан в России иноагентом.