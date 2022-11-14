Поплавская уличила Пугачеву в лицемерии: «Любят тихо. Громко только предают»

Актриса Поплавская о предательстве Пугачевой: это всего лишь вопрос времени для некоторых людей

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Артистка наглядно продемонстрировала непоследовательность в своей когда-то крепко патриотичной позиции.

Актриса и радиоведущая Яна Поплавская уличила певицу Аллу Пугачеву в так называемом «переобувании» — распространенном сегодня явлении. В своем Telegram-канале она опубликовала видео, на котором исполнительница с почтением говорит о президенте России Владимире Путине, называет его человеком слова, обещает голосовать за «Единую Россию». И говорила Пугачева это не просто в интервью — она снялась в агитационном ролике в поддержку партии.

Сегодня ситуация с патриотизмом Аллы Борисовны кардинально изменилась. Ее муж Максим Галкин* признан иностранным агентом, он лишился всех контрактов на родине за антироссийскую пропаганду. Сама артистка сбежала из страны, назвав своих сограждан рабами и холопами напоследок.

«Интересно, Алла Борисовна еще помнит эти моменты своей жизни? Что же вдруг отказалась от своих слов? Есть такая хорошая поговорка: „Любят тихо. Громко только предают“. Хотя, конечно, в современной реальности, предают все чаще исподтишка. А кардинал Ришелье говорил: „Предательство — это всего лишь вопрос времени для некоторых людей“», — прокомментировала видео Поплавская.

Сейчас Пугачева живет в Израиле. Ее супруг колесит по миру с гастролями, компенсирует отсутствие концертов и телешоу в РФ. В одном из постов жена присоединилась к мнению мужа о спецоперации по защите Донбасса. Она заявила, что российские солдаты гибнут на Украине «за иллюзорные цели», а страна по той же причине становится изгоем на мировой арене.

Ранее, писал 5-tv.ru юморист Михаил Шац** объяснил, почему многие знаменитые коллеги и простые обыватели всегда ненавидели Аллу Пугачеву.

* — Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.

** — Михаил Шац признан СМИ-иностранным агентом по решению Минюста РФ.