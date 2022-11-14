Слишком рано: 82-летняя Пелоси не собирается уходить из политики

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Также она поддержала желание своего пожилого коллеги Джо Байдена выдвинуться на второй срок.

Нэнси Пелоси, которую переизбрали в Палату представителей США, в ближайшее время не собирается уходить из политики. В интервью телеканалу CNN она подчеркнула, что ей еще слишком рано покидать Конгресс, несмотря на растущие призывы заменить нынешнее поколение демократов на более молодое.

При этом ранее 82-летняя Пелоси обещала уйти в отставку, если большинство в Конгрессе получат республиканцы. Сейчас это и происходит: по предварительным итогам выборов, партия Трампа получает 211 мест в Палате представителей. В то время как у демократов — 205.

Что касается Сената, то там «красные» и «синие» пока идут на равных, но многие эксперты пророчат победу именно республиканцам. В своем инетервью Нэнси Пелоси также поддержала желание Джо Байдена выдвинуться на второй срок. Она назвала его «отличным президентом с замечательным списком достижений».