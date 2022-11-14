Украинский боевик перепутал ВС РФ и ВСУ и попал в плен

Фото, видео: Невар Виталий / ТАСС; 5-tv.ru

После допроса уже бывшего военнослужащего ВСУ отправили в лагерь для военнопленных.

Принял чужих за своих и попал в плен. В зоне проведения СВО произошел почти анекдотичный случай: украинец вышел поговорить с солдатом, который оказался российским. Видео допроса появилось в сети.

«Кто тут старший, спрашиваю, надо разобраться. Потому что мы уже вторые сутки в наряде стоим. А меня спрашивают: „А ты кто такой?“ Я говорю: „Мы ж на усиление приехали“. Он говорит: „А что у тебя на шевроне?“ А я ему: „Флаг украинский“. Я подхожу, мне сказал он сложить автомат», — рассказал украинец.

После допроса теперь уже бывшего военнослужащего ВСУ отправили в лагерь для военнопленных.