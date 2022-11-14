«От разведки до удара»: российские войска РЭБ держат оборону в зоне СВО

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Экипажи могут работать несколько часов на одном месте при тщательной маскировке.

Угрозу с воздуха в зоне СВО несут не только артиллерия и ракеты, но и беспилотники. Даже гражданские модели зачастую становятся полноценными ударными БПЛА: достаточно подвесить гранату. Борьбу с такой техникой ведут специалисты РЭБ (войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ), на их счету уже десятки перехваченных образцов. Леонид Китрарь о работе подразделений.

Каждое слово здесь — своеобразный шифр. Именно так общаются между собой бойцы подразделения радиоэлектронной борьбы. Они, как никто знают, чем меньше в эфире конкретной информации, тем лучше.

Конечно, такой комплекс не стационарный. Его нужно постоянно двигать, в зависимости от нужд фронта. И очень хорошо прятать.

«Маскировка средств РЭБ это, конечно, отдельная и сложная составляющая. Например, работающую установку видно на специализированной аппаратуре. Но нужно скрыть ее и на местности. Сейчас вот так находится РЭБ. Ее не видно, видно только солдата в охранении. А если отойти метров на десять, то вот она, видна. Хоть и закидана ветками. И то же самое с любой стороны», — сообщил корреспондент Китрарь.

Все это нужно, чтобы спрятать комплекс от беспилотников и спутниковой разведки. Если маскировка хорошая, экипаж может несколько часов работать на одном месте. Потом следует менять позиции.

Комплекс может заглушить радиосвязь, обрушить спутниковый интернет и мобильную сеть. Но на фронте больше всего востребована функция борьбы с беспилотниками.

«В результате работы беспилотные летательные объекты, они падают. Потом провожу доразведку, потому что увидеть, упал или не упал, не могу на дальнем расстоянии», — рассказал военнослужащий Иван.

На счету Ивана десятки таких беспилотников. Среди них обычные квадрокоптеры — лишь малая часть. Командир подразделения вообще собрал своеобразную коллекцию из названий.

«Mavic, их различные модификации, прошивки, заканчивая украинскими „Лелека“, „Фурия“, „Валькирия“. Ну и, конечно, встречаются иностранные образцы — Raven и прочие беспилотники, которые выполняют функции от разведки до ударной», — сообщил начальник службы РЭБ с позывным «Девятый».

Специальная военная операция привнесла свои особенности в работу комплексов. К примеру, раньше менять позиции такие машины могли несколько раз в день. Теперь же перемещать сложные и незаменимые комплексы нужно 15-20 раз за сутки. Во-первых, чтобы успеть на все заявки фронта, а во-вторых, чтобы не попасть под удар противника.