Покров до трех сантиметров: в Москве прогнозируют скорое наступление морозов
16
В Москве ожидаются снегопады и наступление холодов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru
Подобный период времени года синоптики называют предзимьем.
Москвичей на этой неделе ожидают предзимние перемены погоды. На смену недавнему потеплению и рекордным для ноября температурам придут снег и мороз.
И днем, и ночью ожидается до -5 градусов. Прогнозируется, что высота снежного покрова может вырасти до трех сантиметров.
Понижение температуры до своих климатических норм ознаменует собой приход особого периода, который метеорологи называют предзимьем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как российские регионы пережили сильнейший удар непогоды.