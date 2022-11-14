Теракт в Стамбуле: хроника страшного взрыва в центре города

Фото, видео: ERDEM SAHIN / ТАСС; 5-tv.ru

Практически сразу появились данные о террористе-смертнике. Подозреваемую уже задержали полицейские.

Известно о шести погибших и 81-м пострадавшем в теракте в Стамбуле. И, судя по всему, эта цифра неокончательная. С заявлением уже выступил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он рассказал, что все указывает на теракт. По последним сообщениям, подозреваемая в организации взрыва уже задержана. О том, кто это и что сейчас происходит в Стамбуле, с места событий — Анна Федорова.

В самом центре города

Взрыв в Стамбуле произошел около четырех часов дня. В это время здесь всегда многолюдно, особенно на улице Истикляль, где находятся лучшие магазины и кафе.

«Центр Стамбула сразу же был перекрыт. Из опасной зоны эвакуировали и туристов, и местных жителей. Полиция проверяла квартал за кварталом», — сообщила корреспондент Анна Федорова.

Момент взрыва зафиксировала камера видеонаблюдения. Бомба сработала прямо в толпе, поэтому так много погибших и раненых.

«Я только повернул за угол, как услышал мощный звук взрыва… Это было словно землетрясение, и я даже побоялся повернуться назад. Это был какой ад!» — рассказал очевидец Керамдибас.

«Мы были в пятидесяти метрах, когда произошел этот взрыв. Я все видел. Я сразу побежал, очень испугался», — поделилися очевидец Али.

Многие туристы в панике забегали в магазины и кафе, чтобы укрыться там.

«Мама, забегай туда! Да забегаю уже. Какой ужас!»

Улица Истикляль — один из любимых туристических маршрутов. Здесь всегда очень много иностранцев. Взрыв произошел в тот момент, когда улица была заполнена. Многие сидели в ресторанах на открытых верандах.

Сразу после взрыва

Эти кадры были сделаны в первые минуты после взрыва. Бетонные клумбы буквально разорваны. Повсюду множество острых осколков — они и стали дополнительными поражающими элементами.

Несколько человек погибли на месте. Еще до приезда медиков, первую помощь пострадавшим пытались оказать прохожие и полицейские.

«Секунд через пятнадцать после этого хлопка люди с Истикляль — человек 100-150 бежали, как муравейник, в общем. Люди бежали большой толпой», — вспоминает очевидец Феликс.

Недалеко отсюда сразу несколько консульств: Франции, Швеции, Нидерландов и России. По информации к этому часу, россиян среди пострадавших нет.

Полиция Турции задержала подозреваемого во взрыве в центре Стамбула

Кто совершил теракт

Практически сразу появились данные о террористе-смертнике. Затем и сообщения о том, что взорвалась сумка, в которой была спрятана бомба. Ее, возможно, оставила на той самой бетонной клумбе вот эта женщина: в брюках цвета хаки, черной футболке с длинными рукавами и в хиджабе. Теракт — одна из основных версий.

«Первоначальные события и первоначальные данные говорят о том, что это похоже на теракт», — заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

В стране были предприняты экстренные меры. Ограничили связь, почти не работал интернет, ввели временный запрет на публикацию новостей о взрыве в турецких СМИ. Также перекрыли ведущие магистрали.

В клиники Стамбула были доставлены десятки человек. В больницах сейчас оказывается помощь раненым. Расследование продолжается.