Звезда бразильских сериалов Сюзана Виейра в 80 лет рассказала о пластике лица

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Актриса внесла некоторые коррективы в свою внешность, но при этом настаивает — выглядеть блестяще ей больше помогает генетика.

Звезда бразильских сериалов Сюзана Виейра призналась, что прибегала к помощи пластического хирурга по совету приятельницы. Ей порекомендовали две операции, благодаря которым не пришлось значительно вмешиваться в процесс старения. В свои 80 лет актриса выглядит моложаво и естественно, не стесняется показать тело в смелых нарядах. Артистка поделилась своими секретами красоты с читателями издания CARAS.

Виейра известна по работе в сериалах «Новая жертва», «Во имя любви», «Жестокий ангел», «Воздушные замки». По сей день она популярна, а ее форма — объект зависти поклонников. Как оказалось, в свое время актриса поддалась веянию моды и попыталась подогнать свои черты под стандарты красоты. Но после, заверяет, не стала постоянным клиентом клиники.

«Я сделала пластическую операцию, когда мне было 50 лет, у доктора Иво Питанги, потому что Тоня Карреро дала мне совет сделать подтяжку лица в 50, а затем в 70 сделать небольшие „ретуши“. Генетика тоже помогает… Да, я внесла небольшие коррективы — отрезала лишнюю кожу на веках», — поделилась Виейра.

По словам звезды, косметологов она не очень уважает и визитов к ним избегает. Уколы молодости категорически отвергает, настаивает, что ботокса под ее кожей нет и не будет. Говорит, что отказывается от инъекций, так как они меняют лицо, поэтому предпочитает морщины искусственно гладкой коже. Но слишком увлекаться естественностью Виейра себе не позволяет, волосы красит — седину на своей голове она готова терпеть только ради роли в мыльной опере, но не в реальной жизни.

«Я ничего не делаю, потому что не думаю, что мне это нужно. Это не предубеждение, нет. Лоб так и не сделала. Я использую много крема и умываюсь детским мылом», — добавила артистка.

Виейра отметила, что не сумела пока принять свой возраст. До 80 лет справлялась хорошо, но теперь ненавидит эту цифру, постоянно напоминающую, насколько близок конец. Каждое сообщение о смерти пожилого коллеги она воспринимает как потрясение. По словам актрисы, порой она не на шутку паникует — никогда не думала, что сама окажется на этой «трассе».

На девятом десятке в звезде сериалов еще кипит жажда жизни. Она трижды была замужем, родила двоих детей, но старость встретила в одиночестве. Артистка заявила, что по-прежнему верит в любовь и надеется обрести женское счастье. А еще планирует снять автобиографический фильм.

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