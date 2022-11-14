Умер 38-летний экс-претендент на пояс UFC Энтони Джонсон

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У молодого бойца были проблемы со здоровьем.

Скончался экс-претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Энтони Джонсон. Трагичную новость сообщил портал MMA Junkie со ссылкой на бывшего бойца UFC Джейка Шилдса.

«Только что услышал печальные новости, Энтони Джонсон скончался. Покойся с миром, брат. У меня нет никаких подробностей о произошедшем. Но я знаю, что он был моложе меня, так что это очень трагично», – цитирует издание Шилдса.

Джонсону было всего 38 лет. В 23 из 29 проведенных поединках в полутяжелом весе он одержал победу. В апреле 2017 года он проиграл бой с против Даниэля Кормье за пояс чемпиона UFC -- это был второй раз, когда Кормье одержал над ним верх. После этого Энтони Джонсон ушел на пенсию, но спустя четыре года вернулся в ММА под знаменем американской организации Bellator и нокаутировал Хосе Аугусто.

От дальнейшего турнира он отказался, ссылаясь на проблемы со здоровьем, которые он скрывал. Позже, в январе 2022-го, президент Bellator Скотт Кокер выразит надежду на то, что Джонсон выздоровеет, не назвав примерные сроки его возвращения в октагон.

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