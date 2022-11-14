Быстрые БМП и меткие гранатометчики: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

Пока мобилизованные восстанавливают боевые навыки на полигонах, российские военные защищают Отечество от националистов.

Российские военные продолжают выполнять задачи в рамках специальной военной операции по защите Донбасса от украинских националистов. Мобилизованные граждане тем временем осваивают военную науку и восстанавливают боевые навыки. 5-tv.ru собрал лучшие видео из зоны СВО за минувший день в одном ролике.

Так, в Минобороны РФ показали, как проходят курс интенсивной подготовки военнослужащие Западного военного округа (ЗВО). Тренировки ведутся на полигонах в Белоруссии. Мужчины сдают нормативы на гусеничных БМП, выполняя маневры на высокой скорости, ведут огонь из орудий бронетехники, а также совершенствуют стрельбу из штатного оружия, проходят полосы препятствий и учатся оказывать первую помощь.

Тем временем на Сахалине мобилизованные граждане обучаются стрельбе из гранатометов АГС-17 «Пламя» и РПГ-7В. Мишени имитируют бронетехнику и скопление живой силы условного противника. Также военнослужащие обучаются вести разведку местности и тактике действий на поле боя.

В зоне специальной военной операции продолжается разминирование территорий. За короткое время военные ЗВО обезопасили более пяти тысяч квадратных километров территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов украинских боевиков. В частности, специалистам нередко попадаются запрещенные мины ПФМ-1 «Лепесток».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

30 сентября глава государства подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Перед этим в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав РФ. Сейчас российские военнослужащие продолжают решать поставленные задачи в рамках СВО.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео от первого лица, на котором дроны-камикадзе «Ланцет» уничтожают бронетехнику ВСУ. Российские беспилотники попали точно в намеченные цели на херсонском направлении.