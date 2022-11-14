Раскрыты гонорары сбежавших из РФ Земфиры, Галкина* и Макаревича*

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Некогда популярные на родине артисты вынуждены сбивать ценник.

Бежавшие за границу российские артисты вынуждены дешевле продавать билеты на свои концерты и просить более скромные гонорары за выступления. По данным KP.RU, на чужбине и залы вмещают меньше зрителей, и спрос меньше, так как только эмигрировавшие соотечественники приходят посмотреть на звездных «коллег». Кроме того, знаменитости лишились части рекламных контрактов и реже бывают на частных мероприятиях.

Рэпер Алишер Моргенштерн*, проживающий сейчас в Дубае, выпустил новый альбом, периодически выступает в клубах. Его гонорар прежде составлял около 100 тысяч долларов, теперь исполнитель соглашается и на 30. Певица Земфира Рамазанова, переехавшая вместе с подругой режиссером Ренатой Литвиновой в Париж, в прошлом году «стоила» 200 тысяч евро, сегодня — 100. В ее последнем туре было 11 европейских городов, билеты раскупались быстро. Гастроли принесли артистке один миллион 210 тысяч евро, что в пересчете на рубли составляет около 74 миллионов.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* с семьей обосновался в Израиле. Маленький сын музыканта получит местное гражданство. В Москве все еще работает клуб Макаревича, а вот помещения его продюсерского центра пришлось сдать в аренду. Концерты артиста на Земле обетованной не очень востребованы, более успешно идет продажи его собственного вина. Пригласить на частное мероприятие его можно теперь за 40 тысяч евро (было 50). Исполнитель планирует тур по США, за каждый концерт его команда рассчитывает получить 100 тысяч евро — шесть миллионов рублей.

Солисты группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская перебрались в Лос-Анджелес. Жалуются, что денег теперь нет, поэтому согласны полететь в любую страну со своим шоу или объединиться с другими исполнителями. Некоторые запланированные выступления отменяются из-за низкого спроса. Ценник — шесть миллионов рублей за раз.

Юморист Максим Галкин* зарабатывал в России около трех миллионов долларов в год, теперь на родине не дает концертов совсем, на телевидении, соответственно, не появляется. Колесит со своими программами по всему миру — в среднем по десять выступлений в месяц. Гонорар просит, как у Макаревича, «зарплатные ожидания» снизил со 120 тысяч евро до 100.

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* — признан физлицом-иноагентом по решению Минюста РФ.