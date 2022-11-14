Пей чай, пока он горячий: китайский совет дня на понедельник, 14 ноября

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Не упустите свой шанс изменить многие сферы жизни.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 14 ноября?

В понедельник надо работать. Хоть и не хочется совсем. Но! Энергии дня поддержат почти любое ваше начинание, дела убудут идти в гору, а отношения налаживаться. Стоит воспользоваться шансом, ведь уже завтра ситуация может измениться.

Совет дня: обязательно начните в понедельник дело, от которого зависит ваше будущее благосостояние. Для кого-то это будет начало нового проекта, для кого-то выход на новую работу, а кто-то наконец просто пойдет к доктору.

Предостережение дня: не стоит в этот день ходить по судам, конфликтовать или что-либо разрушать. Может статься, что эта ваша деструктивная деятельность станет основой вашей жизни на долгое время.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.