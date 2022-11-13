Российские регионы пережили сильнейший удар непогоды

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Порывы ветра срывали баннеры, дорожные знаки и металлические конструкции.

Сильнейший удар непогоды пережили несколько регионов России. На столичный регион в воскресенье обрушился штормовой ветер — порывы его достигали 20 метров в секунду, а в некоторых районах и ураганных значений. Он срывал баннеры, дорожные знаки и сносил металлические конструкции.

В Череповце сильным порывом оторвало у одного из домов крышу — огромный кусок кровли рухнул на припаркованные автомобили. В Нижегородской области без света остались тысячи жителей в шести районах — ураганный ветер обрывал провода, валил фонарные столбы и выбивал окна в местных заведениях.

Такой же удар стихии пережили и в Ярославской области. Там ветер был такой силы, что срывал крыши, переворачивал машины и сносил деревья — водители едва успевали затормозить