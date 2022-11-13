«Мы снова рядом»: Олешко показал Хазанова после тяжелой болезни

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; Instagram* / oleshkoaleksandr

Ходили слухи, что знаменитый артист покинул Россию, но оказалось, что Хазанов болен и ему необходима помощь врачей.

Перенесший тяжелую болезнь артист Геннадий Хазанов попал на видео российского комика Александра Олешко. Юморист опубликовал кадры в своей социальной сети.

Хазанов был вынужден переехать в Юрмалу, но недавно вернулся в Россию. Общественность недоумевала, куда пропал 76-летний артист, но директор театра «Ленком» Марк Варшавер раскрыл правду: Хазанов был серьезно болен, и врачи смогли поставить его на ноги.

Вскоре актер появился на съемках шоу одного из федеральных каналов, но поклонники отметили, что Хазанов выглядит очень плохо. Они подчеркнули, что за время лечения в Латвии артист сильно постарел и осунулся.

После своего появления на публике Хазанов снова пропал со всех радаров, однако Олешко подловил коллегу по цеху в Московском цирке.

«Геннадий Викторович, это судьба. Мы снова рядом», — сказал Олешко и показал посвежевшего и улыбающегося Хазанова.

Российский и советский артист готовится отметить 77-летний день рождения, и в новый год своей жизни он войдет в отличной форме.

Ранее 5-tv.ru писал, что Хазанов прокомментировал свой отъезд в Латвию.

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