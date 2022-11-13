Путин поручил демобилизовать студентов из ЛДНР и отправить их на учебу

Молодые люди вернутся домой и продолжат получение образования.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В настоящее время силы Народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России», — объяснил Дмитрий Песков и добавил, что глава государства дал указание освободить студентов от мобилизации и вернуть их на места обучения.

В России с 21 сентября проходили мероприятия по частичной мобилизации, в рамках которой на военную службу были призваны 300 тысяч человек. Прежде всего это были военнослужащие, имеющие боевой опыт и востребованную специальность. Студентам очной и очно-заочной форм обучения предоставляется отсрочка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Министерстве обороны РФ назвали минимальную зарплату мобилизованного россиянина. Кроме того, во время деловой поездки в Тверскую область Владимир Путин подчеркнул, что вопрос о выплатах мобилизованным военнослужащим находится на его личном контроле.