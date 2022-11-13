Видео: в Абрау-Дюрсо мотоциклист сорвался со скалы на глазах у туристов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Viola Lopes; ВКонтакте / moto_help_yug

Один неосторожный шаг привел мужчину к страшной гибели.

Опытный мотоциклист не справился с управлением и сорвался со скалы в Краснодарском крае. Момент гибели попал на видео — от этих кадров кровь стынет в жилах и по телу пробегает дрожь.

38-летний Михаил Блюменфельд много лет занимается поездками на мотоциклах. Вместе с друзьями он отправился в путешествие по крутым горам в Абрау-Дюрсо.

На видео можно заметить, как мужчина спокойно продвигается на питбайке. Посмотрев вниз, он пытается спрыгнуть с мотоцикла, делает единственный шаг — и проваливается вниз. Падая со скалы, Блюменфельд пытается схватиться и спастись, но старания его безуспешны — на крутой скале лишь валуны и сыпучий песок. Пролетев к основанию скалы, мотоциклист не сопротивляется. От сильнейших ударов и полученных травм он скончался на месте.

Друзья мужчины, ставшие свидетелями смерти, рассказали о его семье. У погибшего остались жена и двое малолетних детей. Супруга Блюменфельда рассказала, что мотоциклетным спортом он занимался с 14 лет и обладал впечатляющими навыками.

По факту произошедшего назначена проверка для установления всех деталей трагедии.

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