Душераздирающая картина: 94-летняя мать Кузнецова едва стоит у гроба сына

Фото, видео: Смольников Виталий / ТАСС ; 5-tv.ru

Женщину пришлось держать почти на руках, пока она хоронила любимого сына.

На похоронах создателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова его 94-летняя мать не могла найти в себе силы проститься с сыном. 5-tv.ru находился на церемонии прощания и узнал о состоянии убитой горем женщины.

Сергея Кузнецова хоронили на родной земле, в Оренбурге. Проститься с ним пришли не только знакомые и друзья, но и поклонники легендарных хитов «Ласкового мая». Как трогательный символ признания к гробу автора подносили десятки белоснежных роз.

94-летнюю маму Кузнецова пришлось буквально держать от падения. Она часами не отходила от тела сына и рыдала, бормоча что-то нечленораздельное. По обеим сторонам за ней приглядывали родственницы. Все гости переживали, что женщина просто не выдержит такого удара. У траурного зала, в котором проходила прощальная церемония, регулярно дежурили сотрудники скорой помощи.

Сергей Кузнецов скончался 7 ноября в возрасте 58 лет. Причиной смерти, по заключению медиков, стал оторвавшийся тромб. Похоронить на родной земле предложила его мать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как сложилась и оборвалась жизнь Сергея Кузнецова.