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В результате ликвидировано около 200 украинских националистов, а также уничтожена боевая техника.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) пресекли нападения украинских националистов на краснолиманском направлении. Об этом в рамках регулярного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались осуществить атаку четырьмя ротными группами в районах населенных пунктов Макеева, Червонопоповка, Площанка и Сватово Луганской народной республики (ЛНР).

«На краснолиманском направлении активными действиями подразделений российских войск пресечены атаки четырех ротных тактических групп ВСУ в направлении населенных пунктов Сватово, Площанка, Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики», — доложил Игорь Конашенков.

В результате ударов российской армии ликвидировано около 200 украинских боевиков. Также были уничтожены: один танк, пять автомобилей и шесть боевых бронированных машин.

Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики украинские националисты попытались усилить силы нападения привлечением иностранных боевиков. Но и эта попытка атаки была пресечена российскими военными.

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